〈中部〉古坑石壁建彩虹吊橋 賞雲海祕境

2018-01-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑石壁文化發展協會只利用雲林縣府補助的五萬元，在石壁百坡石步道附近打造一座「彩虹吊橋」，站在吊橋上可眺望雲海，成為地方新祕境，並榮獲雲林縣第九屆社區ＰＫ賽第五名。

石壁百坡石是一大片石壁，位在賞楓步道旁，上方有一個水池，枯水期時石壁像面石牆一樣十分壯觀，但遇大雨時，雨水從石壁傾洩而下，石壁旁道路也無法通行。

石壁文化發展協會總幹事郭守發表示，多年前他的表叔與一隻狗在風災後行經吊橋所在地時，小狗被水沖走，幾年前縣府施作百坡石步道，他向縣府反映盼能蓋一座吊橋跨越百坡石，避免再有憾事發生，延宕多年一直沒有下文，該會利用這次參加縣府社區ＰＫ賽經費由地方自行興建。

草嶺村長陳兵通說，吊橋不僅可以供村民通行，也成為地方旅遊新景點，站在橋上可以欣賞百坡石周邊景觀，還是看雲海的最佳地點。

郭守發指出，彩虹吊橋只有四根基座、地基灌漿等僱工花錢，其他材料都是資源再利用，鍍鋅鋼線是其他工程用剩的，木板是大雨沖刷下來的廢木，施工則由社區志工一起動手做。

郭守發說，吊橋損壞維護不易，因此特別請人做防腐，只要不被人為破壞，二、三十年應該都不會腐蝕，兩邊吊橋基座挖得很深，且用混凝土加固，吊橋約可承載四十二人。

雲林縣府城鄉發展處表示，吊橋的長度雖只有二十多公尺，但結構很紮實，加上拱型造型很像彩虹，因而被稱為「彩虹吊橋」。