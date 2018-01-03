〈中部〉發展磁吸效應 南院啟動新故宮計畫

2018-01-03

將設國寶文物修復展示館

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕立委陳明文、蔡易餘昨邀故宮院長林正儀等人在故宮南院召開座談會時，批評南院展場空間小，觀光人數下滑，沒有外溢效應，周邊鄉鎮市無獲益；林正儀回應，已啟動新故宮計畫，將在正館旁設立「國寶文物修復展示館」，經費三十七‧一億元，今年起分六年完成，希望能解決窘境。

經費37億元 分6年完成

林正儀說，國寶館集展示修復和典藏於一體，讓民眾能瞭解國寶修復過程，是少見的展示空間；故宮推動「百萬學子遊故宮」，讓藝術教育扎根，未來還有側門道路拓寬、建置諸羅觀日橋和阿里山鄒橋，讓園區景觀藝術化，南院跟地方共榮，發展磁吸效應。

籌設中的國寶文物修復展示館，規劃總樓地板面積六千八百多坪，主要是文物修復空間五百六十五坪、文物典藏庫二千二百七十九坪，另有國際借展廳與教育展示、委外營運、庶務等空間。

朴子市長王如經、六腳鄉長陳川崎及嘉縣議會副議長陳怡岳等議員與會座談，下屆嘉義縣長民進黨初選擬參選人翁章梁也到場關心，都盼南院與嘉縣共同發展；陳明文質疑，南院沒有故宮架勢，園區樹木、草皮枯黃，和鄉親期待落差大；蔡易餘表示，南院前年平均每月入館十三萬人，去年降至七、八萬人，展覽空間小，可看性少，沒有回客率。

南院處長盧慶榮表示，南院呼應縣府主辦台灣燈會，推出「戊戌狗年‧喜迎上元」節慶主題特展，再規劃製作嘉義原住民、亞洲茶文化主題影片及互動裝置，吸引年輕人參觀，還籌辦「亞洲藝術節—新加坡月」活動，有「土生華人展」；硬體部分進行安全友善提升工程、指標及宣傳標示優化製作，提升南院軟硬體。