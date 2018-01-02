〈南部〉疑清代鄭成功像 鄭氏家廟迎回供奉

2018-01-02

〔記者劉婉君／台南報導〕疑似清代崇德堂奉祀的鄭成功神像，日治時期因廟宇整修而不知所蹤，在相隔多年後，鄭氏宗親昨天至前主委鄭國禎故居，以神轎迎回供奉，神像背後寫有「光緒十六年端月」等字樣，推測歷史已逾百年，由於神像有多處因年代久遠而損壞，將修復後評估向文化局提報文物。

清光緒元年沈葆楨將開山王廟改建為延平郡王祠，保留民間原有祭祀組織，分別為同心敬、誠心敬、和心敬和忠雅堂及崇德堂，其中，崇德堂為鄭氏宗親，當時除同心敬的鄭成功神像高約二尺，其餘高均約七寸。不過，目前鄭氏宗親會（鄭氏家廟）供奉的鄭成功像，是民國三十六年台南市長卓高煊時刻的，崇德堂供奉的七寸神像則不知所蹤，就連現年八十一歲的委員都只曾聽過而沒有看過，直到最近才發現前主委鄭國禎故居供奉的鄭成功神像，與誠心敬、和心敬的神像規格相同，且兩側有甘輝、萬禮將軍陪祀。

文史工作者鄭道聰表示，日治時期鄭氏家廟曾經整修，根據鄭國禎的後代年逾六旬曾表示「神像從小就在家裡供奉」，推測可能廟宇修建時，將神像請至前主委家中供奉。而在沈葆楨將開山王廟改建為延平郡王祠之前，民間僅暗示廟裡供奉的是鄭成功，神像兩側不可能有陪祀的將軍，因此推測神像應是清光緒元年之後雕刻。鄭氏宗親會現任主委鄭有懋等人擲筊請示後，昨天上午出動神轎，欣喜前往迎回。