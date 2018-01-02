〈南部〉限塑起跑 抽查171店家全合格

2018-01-02

〔記者蔡文居／台南報導〕昨天元旦為擴大施行限制購物用塑膠袋政策第一天，環保局長林健三帶隊抽查全市十四類行業計一七一家店家，雖然有民眾認為不習慣，要索取塑膠袋，但經店家說明後，也能接受。稽查結果，所有店家均配合良好，全數符合規定。

今年新增限塑行業類別，分別為藥粧店／美粧店／藥局、醫療器材行、家電攝影／資訊／通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等七大類，加上原先的百貨公司、超市等共計十四大類管制對象。昨各店家均已張貼不提供塑膠袋告示，並搭配宣導購買塑膠袋的價格，多數店家塑膠袋都為一至二元，部分較大型購物袋則為五至八元。

環保局稽查人員抽查時發現，有不少民眾自備環保袋與環保杯購買茶飲，多數民眾均採不索取塑膠袋方式購物。民眾郭小姐表示，「早就習慣不索取塑膠袋及吸管」。店家也表示，年齡層較大者，仍有習慣索取免費塑膠袋，經告知即日起不免費提供塑膠袋，也都表達願意支持。而部分連鎖加盟店提到已向總公司反映設計專屬環保專用袋，目前在設計或製作階段，後續將陸續加入環保行列。

環保局表示，商家應遵守「購物用塑膠袋限制使用修正公告」不得免費提供購物用塑膠袋規定，違規業者，第一次查獲開立勸導單，如再違反規定均予以告發，並處一千二百元以上六千元以下罰鍰，並限期改善，未完成改善者將按日處罰。