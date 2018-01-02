〈南部〉左鎮二寮曙光 費時20分鐘衝出雲層

2018-01-02

〔記者黃文瑜／台南報導〕「出來了！出來了！」伴隨著遊客的驚呼聲，橘紅色的太陽，緩緩從雲層中探出頭，台南跨年第三部曲，在左鎮二寮迎曙光揭開新的一年序幕，接續是虎頭埤升旗及健走活動，以「健康的第一天」作為今年的開始，台南市代理市長李孟諺在元旦升旗時表示，過去一年台南成果豐碩，並許下三個願望，盼台南重大建設與投資能順利進行，並解決少子化及空污問題，打造台南更加宜居。

左鎮二寮日出，以潑墨山水日出聞名，並且在海拔兩百公尺以下就能見到雲海，又是全台最低海拔就能見到完整曙光、離市區最近的觀賞點，昨天凌晨就吸引三千人到觀日點，等待今年第一道曙光，但日出時間比氣象局預估時間還要晚，加上霧氣雲層厚，讓遊客一度以為看不見完整太陽，僅能見到二分之一、或三分之一或突然整顆消失，經過二十分鐘後，才衝破雲層，讓遊客相當驚喜。

代理市長李孟諺在升旗典禮後指出，過去這一年，台南市有許多重大建設積極展開，包含鐵路地下化、市立總圖施工、美術館預計今年啟用，台南會展中心也成功發包，預計今年上半年開工，另外綠能科學城、台積電等重大投資案也選定台南為發展基地，更在去年一年當中，達到登革熱零本土病例，為過去廿年來首創紀錄，「一路走來辛苦，但成果豐碩。」

「我也許三個願望」，李孟諺表示，希望台南重大建設能加速進行，期許各項重大投資案也能順利進行，為台南創造更多就業機會，並協助民間投資障礙排除，讓日商、台商都更願意投資台南。並希望解決少子化及空污問題，在幼托方面，將啟動私立幼兒園收費公費化，讓年輕人敢生育。在空污方面，市府也提出十四項措施改善空氣品質。