〈南部〉跨年夜空品糟 PM2.5濃度創全年新高

2018-01-02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市跨年夜當天空氣品質有多糟？根據環保署空氣品質監測顯示，台南市當天全市四個空品測站的空品指標AQI，除了全達紅害等級之外，四站的PM2.5（細懸浮微粒）濃度也全部破百。其中，台南測站更高達一一八µg/m3（微克／立方公尺），不僅是入秋以來首度破百，也創下二○一七年台南全年最高紀錄。

跨年四部曲活動清出5.03噸垃圾

另，台南市政府送別一○六年，推出跨年四部曲活動，其中，在台南高鐵站廣場舉辦的跨年晚會共清出四．三三公噸垃圾，整個跨年四部曲活動共清理出五．○三公噸垃圾，比去年減少一．○九公噸。

環保局表示，跨年當天，因中國境外污染隨冷氣團帶入，整個西半部空氣品質都出現紅害，最高值出現在高雄市前金測站及楠梓測站，濃度一度達一三五µg/m3，台南地區也因受境外污染影響出現二○一七年最高濃度，台南測站於傍晚六點出現最高值一一八µg/m3，而後逐漸下降，大約在晚間十二點解除紅害。

根據過去紀錄，台南市PM2.5濃度於去年二月十六日達一一五µg/m3，原本為二○一七年最差的一天，但被跨年夜最後一天超越，並刷新二○一七年最高紀錄。

不過，與前一年相較，前天PM2.5濃度一一八μg/m3紀錄，並非是最差的一年，二○一六年二月廿二日PM2.5濃度，台南、安南測站分別高達一二三及一二八µg/m3，為近兩年來最糟紀錄。

另外，前天安南測站PM2.5濃度同樣破百，高達一一三µg/m3，善化一一一µg/m3，新營則是一○七µg/m3。

環保局成立防制指揮中心因應

環保局表示，當天立即成立防制指揮中心執行相關應變稽查任務，並通知工廠依核定的防制計畫執行，要求鍋爐在廿四小時內暫停執行鍋爐清除作業或使用吹灰裝置，營建工地加強灑水，同時也針對各種污染源展開稽查，包括柴油車攔檢等，以及洗掃街達一五○公里，以減緩境內空污危害。