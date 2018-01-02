〈南部〉任內最後一次元旦升旗 陳菊：更打拚

2018-01-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨出席任內最後一次元旦升旗時指出，感謝市民十一年來的支持，她與團隊最後一年會更努力打拚；陳菊也盼望台灣內部、兩岸之間，能有更多溝通與對話。

議長康裕成致詞時則肯定陳菊與市府團隊施政十一年的成果，並強調府、會將與市民一起努力，打造高雄成為有深度、有溫度的進步城市。

一○七年元旦升旗由高雄市政府、高雄市議會共同舉辦，昨清晨在高雄文化中心舉行，吸引上萬民眾參與；海軍陸戰隊樂儀隊率先上陣暖場，再邀請六龜高中合唱團帶領全場唱國歌後舉行升旗儀式，最後由陳菊、康裕成撒下金粉，完成最愛高雄、綻放光芒字樣，凸顯新年願望。

陳菊表示，這是她與市府團隊最後一次參加元旦升旗，感謝市民朋友支持，最後一年會繼續為高雄努力，完成各項重大建設。

她指出，市府團隊長期致力於高雄城市轉型與國際化，打造高雄成為具潛力的國際都市，陸續舉辦世運會、港灣論壇、生態交通全球盛典等國際盛事，未來則會配合中央政策，努力成為新南向基地。

除深耕高雄，陳菊也祝福國家國運昌隆，蔡英文總統團隊進行改革能更順利，並希望台灣社會更和諧，內部更多溝通與對話；她並提到兩岸關係，期待有更多對話、交流、善意，讓兩岸間能有更好合作的願景。