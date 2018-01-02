〈南部〉高雄污染未完全擴散 12測站空品都「紅害」

2018-01-02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕昨天是二○一八年第一天，全國空品受境外污染物影響減緩，但高市境外污染未完全擴散，昨天一早空品不良，十二個測站全達「紅害」，市府環保局表示空污將持續到今天，提醒民眾留意。

三年來最大境外霧霾前天籠罩台灣西半部，昨境外污染物影響已減緩，西半部空品逐漸恢復正常，但高屏空品區處於東北季風尾流弱風區，境外污染物盤旋上空未完全擴散，高市昨天上午仍空品不良，十二個測站全數達「紅害」，對所有族群不健康。

環保局表示，指標污染物是PM2.5，尤以林園區最嚴重，AQI高達一五八、PM2.5是八十μg/m3，針對前二十大廠商及汽電共生廠，除了兩家大廠昨元旦休假，其餘要求提前應變降載及減排，其中四家製程有吹灰行為，環局要求停止吹灰。

環局也要求興達電廠昨自零時起至傍晚五時，總計降載七百七十MW，執行固定污染源減排或自主管理措施，巡查十五處空品測站應變範圍內外工地與堆置場，加強工區範圍灑水、物料加蓋，並洗掃工區周邊道路一．一公里。

環局也加強洗街工作，完成二百二十一公里，各類污染物削減總計SOx減量近六公噸，NOx減量近五公噸，PM10減量一．四公噸，PM2.5減量○．四九公噸，將持續加強稽查。