〈南部〉高捷傳去年盈餘破億 清光虧損

2018-01-02

提撥近四千萬回饋金給市府

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運新年捷報！傳出去年連續第二年盈餘，且首度破億元，不但清光累積虧損四千九百餘萬元，還能提撥近四千萬元回饋金給高雄市政府。

高雄捷運總經理賀新對此回應相當謹慎，強調需等三月財報出爐，才能確認整體收益；但他也初步證實，去年盈餘應該會比前年七千四百餘萬元多些，感謝民眾、市府、議會的支持，高捷團隊會繼續努力。

以軌道議題為主軸的知名臉書粉絲團「高雄點」，近期回應某網友對高捷財務質疑時透露，高捷經營成本約廿億元，去年營收則有廿一億元，還能提撥盈餘回饋金四千萬元給高雄市政府。

市府說明，由於高捷經營初期需承擔資產折舊、利息等龐大費用，一度瀕臨破產；為挽救高捷，雙方於民國一○二年修約，高捷將機電資產提前移轉市府，市府增加一百七十餘億元債務，高捷則承諾後續有盈餘時，每年盈餘需提撥五十％回饋給市府。

高捷於民國一○四年財務結算時，帳面首度出現九千一百餘萬元盈餘，但當年有捷運平準基金挹注，高捷嚴格認定這盈餘「不夠純」；一○五年依規定（前年有盈餘）不能申請基金，年底結算有七千四百餘萬元，才是首度「盈餘」。

運量持續成長 去年增幅約1%

近幾年高捷營運狀況穩定成長，加上業外收入（土地開發、技術服務等）持續獲益，財務狀況明顯改善，去年底即傳出連續第二年盈餘，且把前幾年累積虧損共四千九百餘萬元全數清償，但高捷考量外界觀感與財報未出爐，對相關訊息相當低調。

高捷運量持續成長，去年日均運量約十七萬四千餘人次，比前年十七萬二千餘人次增加二千餘、增幅約一％。