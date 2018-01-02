〈南部〉屏東元旦空品紅害 AQI飆升冠全國

2018-01-02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕昨天在全台六十個一般空氣品質監測站中，屏東、潮州兩個測站AQI指數一度飆上一六六，呈現對所有族群不健康的紅色警示，是全國AQI指數最高的地方，在行動測站部分小琉球AQI也高達一七七，民眾無奈說，新年第一天就與空污相伴。

預計會維持到一月四日

環保署空氣品質監測顯示，中南部擴散條件不佳，元旦凌晨至下午四點的空品監測結果，馬祖、金門及高屏空品區均達「紅色警示」，由於高屏空品區受風場影響，「紅色警示」預計會維持到一月四日，提醒民眾注意防範。

近三個月來屏東鄉親幾乎天天與「紅害」相伴，根據環保署空氣品質監測網不良日數月報表顯示，二○一七年潮州十月空品不良日（AQI一百以上）就有十八天，和高雄的仁武、林園並列全國最多，十一月飆到二十六天成為全國之冠，十二月雖然不良天數少於高雄楠梓、小港，但仍有二十天名列第三。

二○一七年十二月空氣品質不良天數最多的為高雄楠梓二十三天、小港二十二天，潮州與左營並列第三名共有廿天，屏東測站則有十六天。

屏縣環盟指出，以醫學觀點分析，霧霾長年侵害的結果就是癌症上身，無論是補助空氣清淨機或是免費健檢，中央都該正視地方鄉親受到的危害，屏東沒有重工業卻成為空污重災區，尤其屏東空氣品質長年深受高雄市工業區影響，但空污補助不成比例，希望中央、地方能以照顧縣民健康為優先考量。