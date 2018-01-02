〈台北都會〉擴大限塑上路 稽查零違規

2018-01-02

〔記者周彥妤／台北報導〕環保署擴大限塑政策昨正式上路，新增藥妝店、書店、飲料店等七類管制對象，不得免費提供購物塑膠袋，若民眾需要須另行購買；環保局昨也稽查北市一二三三家業者，均無違規。

此外，北市府與中央同步新增「兩袋合一」規定，昨起北市超商、超市及量販店提供的購物塑膠袋，只能是「環保兩用袋」，而雙北「互賣」沒問題，能否互收垃圾仍在協商。

七類管制對象包括，藥粧、美粧店及藥局；家電、攝影資訊及通訊設備零售業；書籍及文具零售業；另有醫療器材行、洗衣店、飲料店及麵包店。而過去列管七類對象則有百貨公司及購物中心、公部門、私立學校、量販店、超級市場、連鎖便利商店及連鎖速食店。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，擴大限塑上路後，各地環保局也將同步稽查，首次違規採先勸導，往後又違規依法處一千二百元以上六千元以下罰鍰。

賴瑩瑩說，過去限塑單位有七類，計兩萬家業者，每年全國可減少廿億個塑膠袋。昨起實施擴大限塑，增加八萬個列管對象，預估每年可再減少十五億個塑膠袋，最終目的是逐步養成民眾自備袋習慣。由於將塑膠袋視為「商品」販售，公部門未定價錢上限，而由列管者自行訂定，但最低是一元。

另外，環保局副局長盧世昌表示，北市即起也同步新增「兩袋合一」規定，北市超商、超市及量販店，只能販售兼具購物用塑膠袋與專用垃圾袋功用的「環保兩用袋」。消費者只要付費一次，就可減少使用一個塑膠袋。針對雙北清潔隊能否互相清運對方的兩用袋？他坦言還在協商，兩市「互賣」沒問題，一切取決兩市業者意願。