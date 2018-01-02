〈台北都會〉去年出生總人口 恐創7年新低

2018-01-02

估約2.4萬人 已連3年下滑

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲曾說出生率低是國安問題，拋出社區公共托育家園政策催生，但根據北市民政局統計，二○一七年出生總人口在二．四萬人左右，恐跌為七年來最低數字。對此，北市社會局、民政局皆表示，廿幾歲至四十五歲能夠生小孩的育齡媽媽減少是原因之一；教育局長曾燦金也坦言，生育率低是不可逆的大趨勢，中央、地方要透過政策想辦法止血。

民政局︰育齡媽媽減少

柯文哲上任兩個月時曾說，「卅歲以上未婚成國安問題、社會福利問題」、「國家應該讓年輕人敢結婚、敢生小孩。」柯文哲執政兩年多，去年七月又於臉書說，大家都知道少子化是國安問題，政府往往透過增加生育補助來刺激生育率，但不一定有用；並強調對於二歲以下托嬰照顧，柯市府推出社區公共托育，讓三名公共保母收托十個小朋友。

教育局︰中央地方要「止血」

二○一○年是虎年，北市曾崩盤剩一．八萬人出生，之後連續兩年成長至二．九萬人的高峰。但二○一五至二○一七年，北市出生人口連續三年下滑，從二萬八九八七人，降為二萬七九九二人；去年十二月出生人數尚未出爐，但一至十一月出生人口跌剩二萬二九二五人，如以每個月平均一九一○人出生計算，也僅約二．四萬人出生，恐怕達到七年來最低數字。

社會局︰低薪房價高等因素

民政局坦言，能夠生產的媽媽們漸少，導致生育率下降，但北市去年生育率一．三一，還是高於全國及六都平均的一．一七生育率，也高於新北市；如只看二○一五年數據，台中市生育率還比台北高。為提高生育率，北市會發祝妳好孕整合方案、生育獎勵金等，加上公共托育中心，提供優質就學環境。

社會局副局長張美美說，低生育率理由還包括低薪、房價高、育兒費用高等因素環環相扣。社會局長許立民也說，桃園市因人構結構較新，似乎出生率高於北市，北市府為了催生，也已建置卅六間公共托育中心，盼今年底達到五十間以上；但政策有遞延，無法馬上反映改善出生率。

盼拉近公私立幼托學費

曾燦金表示，中央、地方要想辦法止血，全面考量薪資、社福及教育問題；教育局目前則有三方案，包括增加非營利幼兒園、幼托一條龍式福利、透過補助拉近公私立幼托學費，盼今年九月一日可補助私幼三歲班學費。