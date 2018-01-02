〈台北都會〉歡囍愛你一百 新北.基隆262對新人登記

2018-01-02

〔記者邱書昱／新北報導〕二○一八新年元旦遇上結婚囍日，新北市有二四九對新人特別選在昨天辦理結婚登記。民政局戶政科長顏耀明表示，新北各戶政事務所為了祝福新人，打造結婚專區供新人拍照留念，並贈送象徵鎮守愛情的「黃金紙鎮」等結婚賀禮；基隆市則有十三對登記結婚。

顏耀明說，新北各戶政事務所為了祝福新人，每個戶政事務所更是打出不同的特色，像是淡水戶所以「2018.01.01愛你就發，你是唯一」浪漫結婚專區及布幔，並且提供鳳冠霞帔讓新人穿戴拍照，贈送喜臨門鎖圈，代表鎖住一生一世的愛情。

在三重戶所，則以成對熊娃娃、咖啡杯等造型布置溫馨可愛氣息，還送喜糖及吉利籤詩小禮盒。另外，板橋戶所的「情定板橋，幸福永恆」及「心心相印」拍照場景，結合甜蜜新郎新娘小熊、金莎花束、幸福捧花等各式拍照道具。

結婚新人當中，板橋戶所新人洪先生說，二○一二年元旦剛跨完年的清晨，向心儀的她告白，因此選在元旦結婚，希望愛情在這個起點能長長久久。

另一對新人林先生回憶起當初老婆新進公司時，對她一見鍾情但苦無機會告白，直到有天她騎摩托車在路邊拋錨，正好讓他「英雄救美」，這也讓女方笑稱是不是故意弄壞，選在元旦結婚，希望「愛你一百」持續到永遠。