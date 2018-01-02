〈台北都會〉新北元旦升旗 健走發菜祝發財

2018-01-02

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府昨天在市民廣場舉行元旦升旗典禮，由新店新和國小卅名原住民師生齊唱國歌、國旗歌，並且邀集市民一同健走。市長朱立倫表示，民眾經過新月橋、新的市立圖書館等地點，總長八．八公里的健走希望讓大家在二○一八「發發發」。

阿公阿嬤跳舞開場 原童唱國歌

朱立倫說，民眾完成健走活動後，能夠拿到有機蔬菜，「用有機的蔬菜，讓大家能夠發菜、發財」，同時，在健走的過程中看到新成立的果菜批發市場，每年新北市會用不一樣的創新方式升旗，邀請市民參與共同熱愛中華民國、慶祝新年。

在升旗典禮之前，新北動健康愛動爭霸戰績優團體的阿公阿嬤們熱情跳開場舞，而保安警察大隊儀隊擔任升旗手角色，還有身穿國旗運動裝的女模，站在起點和民眾一同健走，十分吸睛。

侯友宜、周錫瑋同台 飄選舉味

此外，藍營有意參選新北市長的副市長侯友宜與前縣長周錫瑋，昨難得同台，不過兩人間沒什麼互動，記者問到與潛在競爭者同台，周錫瑋說，「我們什麼大風大浪沒見過」，從容大度才是要參與選舉的人該有的表現；而侯友宜則哈哈大笑地表示，還是把事情做好最重要。

而身穿黑色夾克並在胸前貼上國旗的侯友宜，對於服裝侃侃而談地表示，在警大的時候有穿過類似服裝，像是重溫舊夢。對於外界傳言農曆新年過後有重大事情宣布，侯友宜幽默地表示，「今天有重大宣布，元旦升旗大家踴躍參加」。