〈台北都會〉72年後重返基隆 灣生婦激動落淚

2018-01-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕一九四五年一名在新竹剛出生不久，就因為日本戰敗而回國的「灣生」稻實美沙子，在七十二年後的二○一八年元旦，首度重返台灣這塊土地，看到基隆海港大樓等父母講述的早年日本建築及生活環境，讓她感動掉淚，頻頻點頭及九十度鞠躬，激動難以言表。

出生後就被遣返 首度搭船回台

「灣生」是指一群日治期間在台灣出生的日本人，日本戰敗後被遣返回國。稻實美沙子是在前天搭乘日本ＮＧＯ組織的和平船「海洋夢幻號」抵達基隆，昨天和平船公益行程，安排四十一名日人走訪基隆太平國小山海工作營及周遭廟宇、歷史建築海港大樓，與在地深度交流。

常聽父母回憶台灣生活點滴

稻實美沙子透過翻譯表示，她一九四五年誕生於新竹，仍在襁褓中就因為戰敗從基隆港搭船返回神戶，從小到大，聽父母講述很多在台灣生活十餘年的生活點滴，像是大稻埕、九份的風華與輝煌，基隆則是很多日本人搭船進出台灣的主要城市，崁仔頂魚市熱鬧繁華。

稻實美沙子指出，父母多年來心繫台灣，曾說過有機會要回來台灣看看，但隨著時間過去陸續辭世，始終沒有成行，她也想趁身體還算硬朗的時候，到這塊父母曾經生活過、自己出生的地方走走看看，一圓心裡多年的夢想。

這趟尋根之旅對稻實美沙子而言，是人生的重要歷程，她說，基隆港和神戶相像，有熟悉的感覺，前天搭船入港時，光想到這是當年與雙親搭船離開的港口，就令她激動不已，止不住眼淚，昨天更深入了解在地的人文歷史，此行無憾。

基隆市長林右昌說，基隆過去有很多日本人生活的故事，是台日間最有深度連結的地方，之前有日本教授參與在太平國小推動的創生計畫，並邀請計畫主持人到日本介紹周邊改善計畫，日本郵輪協會主動聯繫，促成這趟深度遊程，這正好是山海工作營與太平國小周邊將來欲推動的方向，讓觀光走進在地生活。