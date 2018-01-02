〈北部〉《宜蘭》二結神轎過火 信眾赤腳踩熱炭堆

2018-01-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉二結王公文化節系列活動，昨天下午重頭戲「神轎過火」登場，一萬五千台斤木炭燒得火紅，信徒扛起神轎赤腳踏上炭火堆，祈求消災解厄、國泰民安；有人走得驚險，有人老神在在，吸引爆滿民眾圍觀。

二結王公廟主祀「古公三王」，每年農曆十一月十五日為王公誕辰，廟方會舉辦神轎過火儀式，為信眾消災解厄、去除霉運，這項習俗傳承已超過百年，是全台規模最盛大的過火儀式。

王公應允1.5萬斤炭火 規模歷年最大

今年「王公生」適逢元旦，五結鄉公所與王公廟合辦「二結王公文化節」，活動從上個月三十日開始，昨天下午的「神轎過火」是系列活動的重頭戲。廟方說，過火使用的木炭，祭典前都要向王公「請示」，每年都一萬兩千斤起跳，這次擲筊以一萬五千斤得到王公應允，是近幾年最盛大一次。

長、寬約五公尺燒得火紅炭堆，遠在十多公尺外都能感受熱度；過火前，廟方人員撒下大片「鹽米」；廟方解釋，鹽米遇熱後發出「劈啪」聲響宛如電光石火，一方面為鄉里驅除災厄，另方面也能降低溫度，確保信眾安全走過炭火。

下午四點一到，鄉長簡松樹等人揮舞黑色令旗，吆喝中帶隊衝過熾熱火堆，踩踏途中不時喊著「喝、喝」助威，消除對炭火恐懼。雖用鹽米降溫，但是火堆仍是熾熱，有人恐懼走得踉蹌，險些跌入火炭堆，引起觀眾驚呼；也有人老神在在漫步走過，觀眾席頻傳「加油」呼聲，為過火信徒打氣。

二結王公廟董事長張明華說，今年王公生全國有超過兩百座神轎、神尊參與，場面盛大；另外，王公廟新廟已經完工，十二日下午至十三日凌晨將舉辦「入火安座」儀式，迎接王公入住新家。