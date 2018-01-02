〈北部〉《花蓮》戰機迎曙光 七星潭萬人歡呼

2018-01-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕空軍第五聯隊配合花蓮縣政府辦理「元旦七星潭迎曙光」活動，昨清晨由聯隊長陳黃榮少將親自搭乘「彩繪太陽神」F-16戰機，以五機「大雁隊型」迎接今年的第一道曙光，之後還二度低空衝場，加碼演出讓花蓮七星潭海灘上萬民眾一起歡呼高喊：「新年快樂」。

震撼！ 5架F-16二度低空衝場

空軍第五聯隊昨早六點十二分五架F-16戰機陸續從花蓮機場起飛升空，在外海完成編隊後，由北往南飛越七星潭海灘上空，並打開落地燈向民眾致意，在民眾一片驚呼聲通過升旗台；在花蓮縣政府舉行升旗典禮完畢後，空軍加碼模擬塔台航線低空衝場，解散時飛行員再以超過二到三G的壓力，以小角度、高速轉彎方式脫離，讓民眾體驗F-16低空飛越時的震撼力。

五聯隊政戰主任林德旺說，戰機迎曙光活動邁入第五年，今年首次由聯隊長陳黃榮少將親自上陣，一起跟基層參與任務，也瞭解飛行員、地勤同仁的辛苦；升旗典禮後的加碼演出，是在之前籌備時就積極多方討論，希望藉此展示戰機的性能，表現國軍勤訓精練的成果。

淨灘！ 撿拾跨年沖天炮垃圾

花蓮縣長傅崐萁帶領縣府團隊參加元旦升旗典禮，禮畢舉行七星潭健走及淨灘活動；因前一天跨年許多遊客、民眾到七星潭海灘放煙火，淨攤行動撿拾大量沖天炮殘骸等垃圾，也維護海岸線的清潔。

由於上萬民眾同時湧進七星潭風景區，周邊交通塞爆，新城警分局清晨出動上百名警力疏導。