〈北部〉竹苗29名元旦寶寶 搶先報到

2018-01-02

〔記者蔡彰盛、黃美珠、鄭名翔／竹苗報導〕二○一八年新開始，新竹市十四名元旦寶寶們搶先報到！市長林智堅表示，看見新生命就看見新希望，歡迎寶貝成為新竹市的一員；新竹縣昨天共有十名元旦寶寶，縣府對這十名新縣民的報到，也感到喜氣洋溢；苗栗昨天則有五名元旦寶寶。

新竹市衛生局統計，昨天新竹市共有十四名元旦寶寶誕生，男生九名、女生五名，尚有多名產婦待產中。

年輕的楊太太昨天順利產下一名男寶寶體重三二六二公克，她說雖然預產期不是元旦，但寶貝真的很會挑日子，跨年夜全家就一起到醫院待產，在一年的第一天生下可愛的健康寶寶，全家感染歡樂氣息，象徵這一年有好的開始。

林智堅指出，市府為鼓勵市民多生孩子，推出「育兒津貼」、「保母托育費用補助」、「免費育兒指導」等育兒措施，減輕父母育兒負擔。

新竹縣昨天共有十名元旦寶寶，分別為三名男生與七名女生，其中東元醫院二男二女、竹北竹仁婦幼診所一男五女，而且還有待產中的多名準媽媽們，縣府對於這九名新縣民的報到，也感到喜氣洋溢，更增添了元旦氣氛。

苗栗昨天有五名元旦寶寶，分別為大千綜合醫院接生兩男一女寶寶，其中廿五歲的陳姓媽媽，多年前被診斷出子宮內膜異位症，所幸早期發現經治療後成功懷孕，昨順利生下健康女寶寶，成為苗栗第一位元旦寶寶。而頭份市為恭醫院昨也接生兩名健康男寶寶，至截稿為止，全縣迎來五名元旦寶寶，還有三名產婦待產中。