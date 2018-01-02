〈北部〉苗栗拱天宮受理點斗燈 逾千盞秒殺額滿

2018-01-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕每年農曆十一月十五日，苗栗縣通霄鎮拱天宮開始受理信眾點斗燈，祈求全家新的一年平安順利，今年剛好遇到元旦連續假期，有不少民眾提前來排隊，來自彰化市張惠玲一家人從上月二十九日晚上九點到場排隊，這兩天氣溫驟降，排了三天三夜，昨天開放登記拔得頭籌，而一千多盞斗燈昨天已「秒殺」登記截止。

彰化這家人排3天3夜拔頭籌

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬指出，每年農曆十一月十五日，拱天宮開始受理登記點斗燈，除消災解厄，亦祈求全家平安，宮方提供文昌燈、觀音佛祖斗燈、天上聖母斗燈共一千多盞，每盞三千元。

逢元旦連假 開放登記首日即截止

駱調彬說，因拱天宮已是全國知名的宗教信仰中心，加上宮方在每月農曆初一、十五都會誦經，登記點燈保平安者愈來愈多，不少民眾擔心向隅，都會提前一天排隊等候，今年剛好遇到元旦連假，不少民眾提前來排隊，昨天開放登記首日即額滿。

來自彰化市的張惠玲與三個小孩及一位親戚從上月二十九日晚上九點，就到拱天宮排隊等候登記。張惠玲說，因家人喜歡露營，所以元旦假期乾脆到拱天宮搭帳蓬，一家五口白天排隊，晚上就睡在帳蓬，排了三天三夜，終於拔得頭籌。

張惠玲說，她已連續五年到拱天宮點斗燈祈求全家一切平安，這兩天雖然氣溫驟降，但睡在帳蓬裡，並不感覺冷，因點斗燈名額有限，尤其是天上聖母斗燈最搶手，能順利完成登記，一點都不覺得辛苦。