〈北部〉台鐵配合慢半拍 竹東光明路拓寬卡關

2018-01-02

竹科上下班要道 塞車嚴重

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮公所因應竹科上下班車潮造成光明路塞車，辦理拓寬工程改善，原訂去年十一月底完工，沒想到工程卡在台鐵上員路平交道前十公尺，原本答應上月完成配合工程的台鐵，卻拖到上週才發包而且流標，如今可能要二月底才能完工，地方民代痛批「作業牛步化，行政效率太差了！」

全長209米工程 4個月還未完工

鎮公所表示，全長二○九公尺的光明路拓寬工程，以二○七萬元發包，道路路寬從原本八公尺拓寬為十點五公尺，增設一個三．五公尺寬的右轉專用車道，可迅速分流要上東西向快速公路或福爾摩沙高速公路的北上車流，改善原本尖峰時段塞車的交通窘境，去年八月一日開工，去年十一月中旬就已做到上員路平交道前，不料，台鐵公文旅行慢半拍，工程停頓至今。

竹東鎮代會副主席鄭朝日、鎮代代表呂灝騰說，光明路銜接公道五路這段北上車道因為車流量大，在上下班尖峰時段交通回堵嚴重，加上內灣支線平交道列車停等費時、右轉號誌時相無車道可供右轉等因素，形成嚴重的交通瓶頸，他們就是接獲許多用路人的陳情，才會在代表會積極爭取這項工程，希望台鐵儘速配合施工，以免引發民怨。

竹東鎮代批台鐵 行政效率太差

竹東鎮民代表會主席陳昌平說，上月鎮代會會勘重大建設案時，代表們就特別關心光明路拓寬工程的進度，當時得知卡在鐵路內灣支線上員路平交道前十公尺時，就決議由鎮公所「函請」台鐵加快行政作業進度，沒想到，拖到上月底都還沒完工，這種牛步化的作業進度，行政效率實在太差了。

台鐵：須呈報台北 且上月流標

竹東鎮公所轉述台鐵回覆指出，負責號誌、柵欄部分的電務段預計去年十一月上網招標相關工程，由於內部作業程序關係，必須呈到台北去簽核，所以上月二十七日才開標，沒想到卻流標，下次再招標要等到今天，而且工期約需一個月，電務段部分完成後，還要由工務段進行平交道拓寬工程，加上農曆春節休假，可能要拖到二月底才能完工了。