〈北部〉《桃園》跨年雪花秀紙飄飄 吹葉機快速清完

2018-01-02

跨年晚會垃圾 比去年少4噸

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園跨年晚會昨天凌晨在桃園藝文廣場落幕，元旦雖然大多數人都放假，仍有三到五名清潔人員默默清理「雪花秀」遺留在會場的環保紙花，力求以最快速度恢復原狀，今年也因現場攤商少且事先擺放五十組垃圾桶，垃圾量減少約四噸。

市府觀光旅遊局長楊勝評指出，昨天動員六十五名清潔人力，耗費約一小時清理場內大型垃圾，也利用「吹葉機」清掃環保紙花，天公作美、沒有下雨，清潔過程還算順利，昨天另加派三到五名人力，清理被風吹散、卡在草叢等處的環保紙花。

楊勝評表示，往年跨年夜後平均會製造六噸垃圾，今年因為周邊攤商減少，僅過去的三分之二，加上會場設置五十組大型垃圾桶、回收桶，因此垃圾量減少、僅剩兩噸，也多虧參加跨年的民眾自律。

減塑上路 店家皆配合宣導

另，昨天是擴大限塑政策上路第一天，全市約新增六千二百家列管商家，市府環保局昨天動員五十名清潔隊員，到各區抽查共三百五十家次的飲料店、西點麵包店、藥妝店等，檢查店家是否確實張貼宣導海報、貼紙，以及民眾配合情形，合格率達百分之百。

記者昨赴手搖飲料店觀察，不少購物民眾雖然不太習慣，買了手搖杯還是會想索取提袋，但大多數人聽到店家說「塑膠提袋需自費」，都會打退堂鼓，直接拿走。

環保局評估，初步還是會有一段「磨合期」，希望民眾感受到不便後，未來會自己準備環保提袋，將能有效減塑。環保局也提醒，新增七類管制對象有藥粧店、醫療器材行、資通訊設備零售業、文具行、洗衣店、飲料店、西點麵包店，若店家免費提供購物用塑膠袋，環保局第一次會開立勸導單，第二次就會依「廢棄物清理法」開罰一千二百元至六千元。