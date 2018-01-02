〈北部〉《桃園》元旦升旗選舉味濃 藍綠拚場別苗頭

2018-01-02

〔記者陳昀、周敏鴻／桃園報導〕由市府主辦的元旦升旗典禮暨健行活動，今年首度移師龜山區舉行，近五千位民眾一早就聚集龜山國中，市長鄭文燦主持典禮時細數三年政績與未來展望；相距約二公里的龜山區陸光新城社區，今年仍照慣例舉辦升旗典禮，立委吳志揚、有意競逐桃園市長的前立委楊麗環等人都出席，由於今年進入縣市長七合一選舉年，新年第一天藍、綠就在升旗典禮互別苗頭，頗有較勁意味。

鄭文燦細數政績 致詞20分鐘

鄭文燦主持升旗典禮時致詞約二十分鐘，細數政績及未來展望，猶如一場小型政見發表會，「桃園過去三年寫下許多驚嘆號！」他說，在市府團隊努力下，三年來市府已清償六十多億元債務，去年決算卅五億元盈餘，其中十五億元拿來清償債務、二十億元為年終及工程請款，代表桃園擁有更大建設能量，也能穩健推動各項福利，要讓桃園建設好一點、多一點、快一點。

鄭文燦指出，桃園舉辦許多活動都寫下紀錄，二○一六年台灣燈會在桃園、桃園農業博覽會、桃園地景藝術節等，未來桃園航空城、「亞洲．矽谷」計畫、台鐵地下化等也將一一到位，台鐵地下化這個月將完成綜合規劃發包，而連接桃園、龜山到新莊的棕線捷運規劃設計，預計今年發包。

陸光新城 藍營選將來熱身

陸光新城社區昨天是第十二年舉辦元旦升旗，由陸光里長聶哲淵主持並邀請陸軍專科學校軍樂隊演奏，除了藍營可能推派參選市長的吳志揚、楊麗環，國民黨議員林正峰、桃園黃國園黨部主委于北辰及近五百位藍營支持者，齊聚高唱國歌、升旗。

已宣布參加藍營市長黨內初選的楊麗環表示，過去台灣創造經濟奇蹟、推動民主自由，但國民黨在野後，卻再也看不到經濟繁榮，希望今年能翻轉，讓「綠地變藍天」。

有別於楊麗環把握機會宣傳，吳志揚仍未對是否參選市長表態，只是痛批政府不尊重憲政體制，對「中華民國」遮遮掩掩，他說「政黨可以輪替、中華民國不能弱化」。

聶哲淵表示，陸光新城由十五個眷村組成，是全台第二大軍宅，許多地方已不再舉辦元旦升旗，他們仍堅持年年舉行，許多榮民帶著孫子、孫女來參加，有傳承及凝聚向心力意味。

龍潭運動公園升旗 謝絕政治味

另，桃園市菱潭陂人文促進會首度在龍潭區龍潭運動公園操場舉辦元旦升旗典禮，許多出身軍人家庭的民眾也參加升旗，忍不住心中激動、一度紅了眼眶，理事長、市議員徐玉樹說，升旗典禮估計吸引五千多位民眾參加，其中民意代表或有意參選民代的人，都被要求不穿寫有職務、名字的背心，以免政治味模糊了升旗典禮希望喚起民眾愛國心的焦點。