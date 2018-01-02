〈中部〉成功嶺旁老眷村 盼列聚落建築群

2018-01-02

景觀似香港調景嶺 面臨拆屋還地

〔記者陳建志、黃鐘山／台中報導〕烏日區成功嶺旁有卅多戶五十多年前自行興建的眷村，但去年底，地主中華民國農會提出「拆屋還地」告訴，居民坦言︰「如果有能力搬出去，誰要住在這裡？」希望能繼續承租。立委顏寬恒和三和里長曾清意認為，此聚落沿山坡興建，並以窄巷相連，景觀與九份和香港調景嶺風光相似，希望市府以「聚落建築群」保存，昨並和居民一起舉行元旦升旗，希望成為台中第一處保留的「聚落建築群」。

昨天是元旦，烏日區成功嶺旁的成功東路，有卅多戶的民眾都在門前和巷道兩旁插上國旗，住戶並在立委顏寬恒、市議員吳瓊華等人帶領下，手上拿著小國旗，一起舉辦升旗典禮，許下將這裡列為「聚落建築群」保存的心願。

顏寬恒表示，這裡是五十多年前由老榮民自行興建的眷村，當時老榮民依山坡地勢興建房子，不但家戶相連，且有蜿蜒的窄巷，景色和九份與香港調景嶺風光相似，保留早年純樸的眷村風情，希望市府協助列為「聚落建築群」保存。

曾清意則說，數年前在立委顏寬恒協調下，住戶依協議繳交補償金給地主，沒想到，去年十一月地主卻對其中十多戶提出「拆屋還地」告訴。羅姓住戶表示，爸爸是成功嶺退伍的老榮民，全家已經在這裡住了四、五十年，「如果有能力在外買房子，早就搬出去了」，希望農會繼續讓他們承租，也盼早日列為「聚落建築群」保存。

文化局︰將依文資法程序處理

文化局文資處長李智富表示，已收到里長提出的申請表，將依文資法的程序處理，會先請文化資產審議委員到場察看，確認是否符合文資法登錄要件，之後再邀集居民召開公聽會，瞭解居民的想法後，依程序處理。

西屯區大鵬新城居民昨也自發舉行元旦升旗典禮，包括立委盧秀燕、江啟臣和多位國民黨籍民代都到場。