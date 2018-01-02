〈中部〉市府元旦升旗 多元族群代表領唱國歌

2018-01-02

〔記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕台中市迎接二○一八年到來，分別在市府廣場及梨山舉辦元旦升旗典禮，前者邀請多元族群領唱國歌，象徵台中是不分族群的宜居城市。

市府廣場的升旗典禮邀請日本、義大利、泰國、印尼、中國新住民及原住民等多元族群親子代表領唱國歌，民政局指出，盼象徵世界各地新移民選擇台中落地生根，世界花博在台中開花結果。

林佳龍昨唱國歌時未跳句停唱，全首唱完，在升旗時行舉手禮，隨後許下新年三願，包括希望花博順利成功、捷運綠線如期完成通車、期待台中空氣品質越來越好，成為最宜居城市。

他說，升旗時看著冉冉上升的國旗，看到藍天白雲，想到藍天、綠地甚至白雲均缺一不可，宜居城市若只有藍天、沒有綠地，畫面不會美麗；只有綠地、沒有藍天，畫面不會動人。因為大家都是不可或缺的一員，一起珍惜，一起許新年願望，盼大家歡喜築夢、踏實圓夢。

他說，台中市有不同族群唱國歌、共同許願，台中之所以偉大，就是因為不分族群，不分彼此、不分藍綠，一起打拚城市的未來與發展，大家共同努力、不分歧。

此外，觀旅局與交通部觀光局昨上午於福壽山天池舉辦迎曙光活動，並在標高近兩千公尺的梨山賓館廣場，舉行全台最高的升旗典禮，吸引三百多名遊客參與；副市長林陵三強調，今年將努力開通中橫臨三七便道，讓遊客在谷關泡完湯後，可直接開車至梨山遊玩，促進梨山地區觀光發展。