〈中部〉歌劇院首辦新年音樂會 林佳龍盼成傳統

2018-01-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎接二○一八新年到來，台中市有屬於文化城的新年音樂會！

首場邀請十個公益團體

台中國家歌劇院攜手台中市政府與國立台灣交響樂團，新年元旦下午推出首屆歌劇院新年音樂會，首場新年音樂會照顧弱勢，邀請十個公益團體一起賞樂過年；市府盼新年音樂會年年辦下去，文化局指出，明年會再研究配套，盼讓更多市民賞樂過新年。

首場歌劇院新年音樂會以「怡然自得」為主題，提早為二○一八年台中世界花卉博覽會暖身，市長林佳龍透露，新年音樂會緣起是夫人廖婉如一次與台中歌劇院藝術總監王文儀聊起藝術時的共同發想，希望讓市民在新年元旦這一天，都能有高品質藝術活動可以親近。

林佳龍說，市府今年首次與國台交、台中國家歌劇院合辦新年音樂會，因台中是文化城，盼台中市每年新年除了跨年、升旗外，也能有城市特色，元旦這天都有高品質藝文表演在國家歌劇院推出，形成城市藝術文化的傳統。

他說，事實上，除了新年音樂會外，更擴大為藝術嘉年華，音樂會登場前近一個月時間，邀請不少在地藝文團體、甚至學生均能進入歌劇院表演，歌劇院成為市民的歌劇院，就從新年音樂會開始推動。

首度登場的新年音樂會採售票辦理，吸引不少市民購票賞樂過新年。市府為照顧弱勢，邀請包括兒少之家等十個公益團體近四百人入場聆賞。

明年研擬戶外轉播

文化局指出，原本評估在包括大墩、葫蘆墩等四大藝文中心舉辦戶外轉播，讓更多民眾共襄盛舉；但因音樂會於下午舉行，戶外轉播效果未必佳，今年未進行戶外轉播，明年會再研究相關配套，讓更多市民聆賞新年音樂會。

昨日音樂會由知名指揮家張佳韻挑選四首描繪自然環境、深受愛樂朋友們喜愛的經典樂曲，包括韋瓦第《四季》等，帶領國台交及兩位獲國際大賽肯定、新生代古典小提琴家林品任與鋼琴家陳世偉同台演出，共同揭開二○一八年新年序幕。