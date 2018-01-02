〈中部〉孕婦前置胎盤 剖腹產下元旦寶寶

2018-01-02

〔記者謝介裕、陳鳳麗、張聰秋／綜合報導〕新年元旦南投縣誕生兩名元旦寶寶，衛福部南投醫院因媽媽有前置胎盤安胎數日後，元旦剖腹產下元旦女寶寶；草屯鎮佑民醫院也誕生一名元旦男寶寶，媽媽因頭胎剖腹，昨也剖腹產下第二胎，彰化則是有三個自然產一個剖腹的元旦寶寶。

南投三十五歲陳姓婦人，預產期在一月底，因前置胎盤因素，平安夜突感不適趕緊到南投醫院住院安胎，元旦剖腹生下三千公克女嬰千金，母女均安。

草屯鎮佑民醫院則有五名待產媽媽，昨日上午一名新婦產下二千八百公克的元旦男寶寶。院方表示，這位媽媽因第一胎剖腹，昨日也採剖腹方式產下男嬰，而另四位產婦選擇自然產。

南投醫院婦產科主任陳麗琴昨也提醒「前置胎盤」的孕婦，懷孕廿週週後，因胎盤的位置過低，導致出現蓋住子宮頸口的狀況，若處理不夠謹慎，便可能因其子宮高度的收縮而大量出血，甚至還有危及生命之虞，不容輕忽。

彰基昨天誕生三位元旦寶寶，自然產一男一女、剖婦產一男，在彰基搶得頭香的男寶寶，爸媽都是醫護人員，男寶寶自然產誕生，一家三口歡喜切蛋糕。彰濱秀傳醫院於昨天上午七時誕生首位元旦寶寶，三十歲陳姓產婦自然產生下小男嬰，院長吳鴻昇帶領醫護團隊一同送紅包和蛋糕，向產婦與家屬祝賀。