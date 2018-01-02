〈中部〉曙光閃耀金龍山 3千人爭拍美景

2018-01-02

〔記者謝介裕／日月潭報導〕日月潭國家風景區管理處與魚池公所，昨日清晨共同在金龍山舉辦「日月潭金龍山迎曙光」活動，有三千位民眾喜迎新年第一道曙光，清晨七時十九分許，當看到陽光從地平線緩緩升起，驚呼聲此起彼落，並爭相拿出手機、相機捕捉曙光美景。

金龍山海拔僅八百二十公尺左右，卻擁有高海拔山區才看得到的雲海、琉璃光、曙光等美景，近年來已成中部迎新年曙光聖地，昨日迎接新年曙光的民眾不乏徹夜未眠，在日月潭「跨年花火派對」後即來守候的人。

日管處表示，儘管霾害來襲，民眾參與熱情不受影響，昨現場進行交通管制，禁止汽機車進入，並有紅線（水社）、藍線（伊達邵）及綠線（魚池）等三條路線，專車接駁方式載送民眾，抵達金龍山山腳下後，民眾再徒步一點五公里上山，減少車輛廢氣對環境的污染。

民眾抵達金龍山曙光廣場後，現場有「瘋狂脈衝」、「Bruce」等在地樂團以輕搖滾樂曲喚醒大家，陪伴大家迎接二○一八年的第一道曙光。日管處長洪維新、縣府觀光處長王源鍾等人，也透過摸彩活動與民眾同樂。

上午七時十九分許，新年第一道曙光終於迸出，當曙光乍現時，現場歡聲雷動，大家爭相用相機或手機補捉曙光美景。而在迎接曙光後，有的民眾選擇騎自行車趴趴走，有的坐船或搭乘新引進的透明水晶纜車等方式，遊賞日月潭湖光山色，度過充實的元旦假期。