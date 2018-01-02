〈中部〉Google要買純綠電 彰縣府當推手

2018-01-02

〔記者張聰秋／彰化報導〕新年新氣象，彰化縣長魏明谷昨在元旦升旗典禮時強調其綠能建設成效，並指稱在彰化設廠Google已向縣府表明，希望購買一○○％綠電（純綠電），雙方合作交易應該很快就會有結果。

媒合三方 助Google取得綠電憑證

慶祝二○一八年元旦，彰化縣政府昨在府前廣場舉辦升旗典禮，大批民眾不畏風寒到場唱國歌。魏明谷致詞指出，Google很積極與縣府接洽，表明要購買一○○％綠電（純綠電），所以，在未來二月應該會看到成果。

由於Google已在彰濱工業區設廠 ，縣府建設處長戴瑞文指出，在電業法未修法通過前，只有台電能夠賣電，且只有經濟部標檢局能發放綠電憑證，因此依現況而言，縣府是擔任媒合平台的角色，在開發離岸風場的風電業者、Google和台電，媒合三方取得合作共識，讓Google可以在台灣取得綠電憑證，提升企業形象。

邀請國外專家傳授綠電認證經驗

戴瑞文表示，縣府已和Google簽訂保密條款，相關用電規模和交易方式牽涉商業機密，不能透露，但縣府多次扮演媒合角色，讓台電和Google在價格上能夠取得交集，另一方面，縣府又和標檢局合作，邀請國外學者專家到台灣上課，傳授綠電認證的技巧和經驗，縣府努力媒合，希望今年就有好消息。

縣府建設處產業發展科長陳駿瑜指出，Google希望由風力發電廠新大廠生產的風電，經由台電輸送給Google，Google向台電購電，標檢局發出純綠電憑證給Google，目前交易價格，台電和Google還在討論中，縣府努力媒合中。至於FB臉書對綠電的需求，陳駿瑜表示，目前以Google為主，臉書還未深入討論到。