〈中部〉嘉市議長蕭淑麗 表態參選市長

2018-01-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市退伍軍人協會昨天早上在眷村改建的經國新城舉辦元旦升旗典禮，飄著選舉味。市議會議長蕭淑麗受訪時，表態爭取國民黨提名參選下屆市長，最快本月掛宣傳看板；參選呼聲也高的前市長黃敏惠與蕭同台，但互動冷，黃受訪表示，看黨中央安排，「任何需要我的地方，都會非常努力。」

嘉市府昨早七點在府前廣場舉辦元旦升旗典禮，市長涂醒哲致詞強調，爭取多年的市區鐵路高架化、延宕十五年的污水下水道建設等，去年都已啟動工程，調整市府組織新增智慧科技處，感謝議會良性監督及支持，未來要打造嘉市成為智慧城市；蕭淑麗說，涂市府新思維，議會所有議員都看見也提出意見，希望市府採納，施政才會貼近民意。

涂、蕭接著趕往經國新城參加元旦升旗，唱國歌時，蕭淑麗與黃敏惠相隔涂醒哲及其夫人鄭玉娟而立，蕭、黃會後未打招呼，各自與鄉親握手致意。

蕭淑麗說，新年期許自己有更大能量服務人群，三年前未完成（參選）市長這條路，「等時機成熟會出擊」；媒體詢問黃敏惠「基層勸進聲有聽到嗎？」她表示，「任何需要我的地方，都會非常努力」，若黨中央協調不成將採全民調初選，黃稱「任何形式我都會努力」；前青輔會主委李允傑力爭提名，他說，經黨公平公正初選提名的人選，都要團結一致、取得勝選，他半年來勤跑嘉市每個角落，還在路口當「站神」，對初選勝出很有信心。