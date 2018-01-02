〈中部〉嘉縣道159甲線拓寬 番路紫雲寺資助

2018-01-02

〔記者曾迺強／番路報導〕嘉義縣縣道一五九甲線（大華公路）番路鄉民和村客庄段往東行二公里，是前往半天岩紫雲寺參香、深山村落聯外要道，沿途蜿蜒，雙向各一車道，車輛會車險象環生，縣府爭取交通部生活圈道路改善計畫，廟方大手筆出資二千九百萬元香油錢，促成總工程經費一．九億元的拓寬案，正分段施工，預定民國一○九年三月完工。

2900萬香油錢 促成聯外道改善

半天岩紫雲寺主委邱劍虹表示，縣道一五九甲線車流龐大，但客庄至紫雲寺牌樓的二公里路段沒有機車道，卻有五處髮夾彎，常見大車與機車爭道情況。

廟方多次向公所、縣府爭取拓寬改善，公部門卻因經費拮据，無力徵收兩旁私有地，且路旁多為柿子園，地主多不願釋出土地；廟方經信徒大會決議，出資二千九百萬元作為配合款，與公所連袂遊說地主，說明拓寬後增加鄉親行車安全，也能讓參香車潮更順暢，促成地主提供土地。

縣府建設處長林永福說，已完成八成地主協議價購，也通過徵收計畫，將徵收剩餘二成土地，待改善路段可通行車輛淨寬七至九公尺，完工後淨寬十五公尺，成為雙向各一快車道、一慢車道路型。

副縣長吳芳銘、鄉長林清根讚說，這是少見的廟宇捐錢拓寬縣道的「公私協力」案例，讓拖了多年的狹窄道路改善得以進行。