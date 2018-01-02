〈中部〉雲林迎曙光 數千人漫步西螺大橋

2018-01-02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕迎接二○一八年第一道曙光，「旭日虹橋曙光漫步」迎晨曦及元旦健行活動昨天在西螺大橋上熱情展開，民眾不畏低溫寒冷，從大橋頭湧入，迎接朝陽射在濁水溪上的第一道光芒，和雲林說早安。

雲林縣政府結合西螺鎮公所、西螺扶輪社舉辦迎晨曦，雲林縣長李進勇等人昨一早帶領數千民眾漫步在西螺大橋上，迎接二○一八年第一道曙光。清晨五點半天還未亮，西螺大橋頭就擠滿人，等待濁水溪上第一道曙光，隨著晨曦穿透黑幕，上午七點多總算看到朝陽撥開層層雲霧緩慢東升，溫暖陽光灑遍溪床，映照在水面上，美不勝收，人人都莫名感動，互道新年快樂。

西螺福興宮太平媽祖、雲林吉祥物「奇萌籽」及太日樂集鼓團鼓聲演奏氣勢磅礡、充滿朝氣，陪伴大家迎接今年的第一道曙光；李進勇、西螺鎮長鄭玲惠、雲林縣議員李明哲、廖錦珠、蕭澤梧、西螺福興宮董事長楊文鐘等人帶領大家走上西螺大橋，祝福縣民新年快樂。

另外，斗六市公所前晚在斗六棒球場前的三好國際酒店舉辦「幸福三好跨年晚會」，昨天上午七點不到，許多民眾又聚集在三好國際酒店前參加元旦升旗典禮，主辦單位特別製作一面超大國旗，張開約有二．五層樓高，看著國旗冉冉升起，上千名參與群眾頭戴國旗帽、手拿小國旗一起繞行斗六棒球場，場面壯觀。

斗六市長謝淑亞、立委張麗善偕同雲林縣議員林聖爵、林岳璋等人穿著國旗裝，陪市民一起升旗。