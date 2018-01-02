〈中部〉阿里山交響樂悠揚 萬人迎日出

2018-01-02

〔記者曾迺強、蔡宗勳／嘉縣報導〕昨天是新年元旦，阿里山國家森林遊樂區湧入一萬三千多人，不畏攝氏四度低溫，到對高岳觀日平台喜迎新年第一道曙光，並欣賞「阿里山日出印象音樂會」，太陽於七點三分浮出玉山南峰之巔，放射萬丈光芒，全場讚歎、驚呼美麗，滿是興奮感動，相互擁抱道賀新年快樂。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處邀請美聲歌后許景淳、男高音南賢天、國立台灣交響樂團附設青年交響樂團，在視野遼闊、可遠眺玉山山脈的對高岳觀日平台輪番演出「美麗島」、「荷美雅亞」、「高山青」等曲目，讓遊客在悠揚樂聲中等待曙光乍現的一刻。

前夜冷鋒過境，阿里山氣溫下探四度，阿管處準備暖暖包、薑茶供遊客暖身；昨清晨五點多，仍有雲霧蓋住玉山山脈山頭，直到日出時分撥雲見日，守候數小時的遊客如願看到光影變化萬千的美麗日出。

遊客黃錦國前天深夜十一點半偕妻子與六歲幼女，從桃園市八德區開車至遊樂區迎日出，他說，一家人首次到阿里山就看到美麗日出，感覺幸運；雲林縣虎尾鎮王小姐也帶著七個月大的女嬰聆賞音樂會，她說，推嬰兒車沿有階梯的木棧道行進雖辛苦，但看到元旦晨曦燦爛，很值得。

故宮南院 轉播維也納新年音樂會

國立故宮博物院南部院區昨晚六點在慶典花園轉播「維也納新年音樂會」，聽眾與全球六十多個國家、十億多觀眾，同步無時差聆賞這場古典音樂盛會，喜氣洋洋。