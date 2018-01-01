〈南部〉女神接力秀 四萬人高鐵站瘋跨年

2018-01-01

賴清德獻上獨家賀歲影音

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕台南心時代跨年晚會昨天在高鐵站前舉行，歌手群接力演唱，尤其主打「女神牌」，讓宅男粉絲興奮不已，只是空氣污染嚴重，很多民眾都戴著口罩到場吶喊，形成特殊畫面；倒數之際，行政院長賴清德也獻上獨家賀歲影音，陪伴鄉親送舊、迎新。

跨年晚會由吳怡霈、黃鐙輝、謝忻、納豆等擔任主持人，市政府共邀請十一組藝人獻唱，卡司包含家家、鼓鼓、大支、李千娜、吳思賢、莊振凱、蔡佳麟、蔡小虎，以及滅火器、大賀兄弟等團體，還有三代宅男女神的接力演出，逾四萬粉絲high翻天。

鬼鬼吳映潔、瑤瑤郭書瑤在倒數前依序登場，炒熱氣氛，跨年後，則由安心亞壓軸演唱，活動持續至今天凌晨零時三十分許。

代理市長李孟諺帶領各界一起倒數，賴清德也事先錄製四十秒的影音，在現場播放，預祝鄉親們新年快樂。

雖然這次的跨年晚會有民眾認為歌手陣容不夠堅強，但市府回應已用心籌辦，且準備豐富的獎品提供摸彩。

昨晚到今晨是送舊、迎新的重要時刻，卻遇到境外空污來襲，跨年晚會雖仍吸引追星人潮，但「想吶喊又怕吃沙」，戴著口罩到場的歌迷隨處可見。

市政府昨天上午整理場地時，也動員灑水，降低「風飛沙」的機率，新聞處長許淑芬晚會前進行祭拜儀式時，看到近百位粉絲已在卡位，等候心儀的偶像，不忍民眾遭空污所苦，也趕緊發放口罩。

海安路派對電音舞曲嗨翻

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府在台南高鐵站前廣場舉辦的跨年晚會，但舊市區內也有派對、晚會及音樂會等活動，陪民眾一起倒數。

海安路商圈去年受到景觀改造工程影響而封路，導致生意一落千丈，不少商家暫時關店甚至出走，因此商圈特別舉辦「海安跨年有派對」，昨日下午就有星戰光劍武士遊行，晚上更在海安路與尊王路口搭建舞台，並播放電音舞曲，讓海安路成為不夜城，象徵即將再起；酒店業者則是延續前幾年的派對，邀請台南四大知名酒吧，為大家調酒一整晚，也邀請知名主持人、專業派對女郎及肌肉猛男熱情演出，度過熱鬧的最後一夜。

安南區海尾朝皇宮則是走藝術風格，舉辦台江跨年平安音樂會；主委吳進池也說，社區大學台江分校師生及大廟興學志工，在下午就先以「藝術相放伴」、文化建醮的實踐精神，在台江文化中心旁策畫「藝術普渡」，令人十分感動，藉此弘揚大道公保境護生、終身學習及社會參與的精神，晚上也以台江跨年平安音樂會，與鄉親一起迎接平安的二○一八年。