〈南部〉《2018高雄前瞻之一》鐵路地下化 拆8橋添15km綠廊

2018-01-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化預定今年八月通車，不但提升市區交通安全與效益，還為高雄騰出十五公里長的綠色廊帶；高雄市政府則計畫於六月進行部分橋樑拆除作業，讓民眾提前感受台鐵地下化的不一樣。

交通部鐵路改建工程局說明，高雄鐵路地下化分左營、高雄、鳳山等三個計畫，北自台鐵新左營站，南至鳳山區大智陸橋，全長十五．三七公里，總經費約九九九億元。

鐵路地下化以今年八月通車為目標，長期穿越市區的台鐵列車屆時將轉移地面下，許多平常須通過平交道的通勤族及住在鐵軌旁的居民，感受最深刻。

配合鐵路地下化，原先在軌道上方的十座橋樑預計拆除八座，其中的自立、青海、大順、自強等四座，已被高市工務局列為第一期拆除標的，預定今年六月起將啟動拆除作業，屆時可讓更多民眾感受到台鐵地下化的不一樣。

緊盯此工程的立委李昆澤表示，鐵路地下化是高雄民眾期盼多年的重大建設，屆時將新增民族、科工館等七座通勤車站，搭配捷運紅線、橘線、環狀輕軌及規劃中的第三條捷運黃線，高雄大眾運輸網路會更加完善。

高市府則指出，鐵路地下化不但有助交通安全與效益，全新軌道路網與大面積綠廊，也將對都市景觀、生活機能、觀光商機提供更多刺激，全面帶動城市發展。