〈南部〉（高雄）那瑪夏鋪3水泥路 觀光好上路

2018-01-01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕那瑪夏區的達卡努瓦三明火等三條原住民部落道路，因位處山區，路面狹小破損且蜿蜒崎嶇，市府為提振觀光進行改善，去年底終於完工，開放通行。

工務局指出，那瑪夏區達卡努瓦三明火、達卡努瓦日本神社、瑪雅舊民權國小賞螢步道等三條原住民部落道路，歷經多次颱風，部分路面殘破、地基掏空，危及當地居民及觀光客。

為吸引遊客前往那瑪夏深度旅遊，帶動螢火蟲步道、原住民農產品及手工藝品等觀光景點，工務局籌措一千八百萬元經費，去年三月針對那瑪夏三條特色部落道路，進行路況改善。

這三條道路原本都是土石路面，工務局新工處先鋪設焊接鋼線網，再以混凝土改善路面，車輛開起來平穩許多。

其中以三明火聯絡道路路況最差，工程長度約一千五百公尺，高度由海拔六二○公尺一路攀升至八三五公尺；其次為瑪雅舊民權國小聯絡道路，施工長度一千公尺，高度介於八九○公尺至一○一○公尺間，路寬僅三．五公尺，經過九個多月施工，終於在去年底完工通車。

觀光局表示，那瑪夏是「高雄市的後花園」，三條原住民部落道路改善後，歡迎民眾來趟那瑪夏之旅。地處那瑪夏最北端的達卡努瓦部落，好山好水，民生國小後方更有日治時代「達卡努瓦里日本神社」遺址，是知名觀光景點。

至於瑪雅舊民權國小賞螢步道，每年三至五月的賞螢季，萬隻螢火蟲在山谷飛舞，更讓遊客趨之若鶩。此外，那瑪夏每年五月的水蜜桃，是全國最早產期，汁多味美，吃起來讓人驚艷。