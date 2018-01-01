〈南部〉（高雄）腸病毒留意肢體麻痺 D68重症已2例

2018-01-01

〔記者方志賢／高雄報導〕國內近來持續出現腸病毒D68型重症個案，高雄市也連兩例腸病毒D68型重症，由於腸病毒D68型適應氣溫較低，且出現上呼吸道症狀，而常被忽略，衛生局研判可能持續流行一段時間，腸病毒D68型目前仍無疫苗或抗病毒藥物治療，也呼籲連假親子出遊正確勤洗手，避免感染腸病毒。

根據疾管署統計，全國去年共累積廿例腸病毒重症，其中八例是腸病毒D68型，而高雄市去年有四例腸病毒重症，兩例重症是D68型，儘管時序已入冬，腸病毒D68型仍對兒童健康造成威脅。

高雄市去年兩例腸病毒D68型，分別是十月中旬發病的鳳山區五歲女童及十二月初發病的鼓山區五歲男童，兩名幼童均有發燒、咳嗽、流鼻涕等上呼吸道症狀，之後又出現手腳無力等重症病徵。

衛生局疾管處表示，腸病毒是夏季傳染病，但新型腸病毒D68型的病毒適應的氣溫較低，一般在國外是秋天流行，而台灣冬天與國外秋天氣溫相似，研判腸病毒D68型仍會流行一段時間。

疾管處說，腸病毒典型症狀是手足口病或疱疹性咽峽炎，但腸病毒D68型主要出現發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，與感冒症狀相似，而常被忽略，另少數病患會發生肺炎、腦炎及肢體麻痺等併發症，一旦出現肢體無力或麻痺症狀可能造成永久性的後遺症，需長時間復健，家長應格外注意。