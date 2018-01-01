〈南部〉（高雄）空污中跨年 雙煙火驚嘆 追星尖叫

2018-01-01

〔記者王榮祥、洪臣宏、蔡清華／高雄報導〕高雄市昨天在霾害陰影下跨年，西子灣歡送夕陽音樂會，夢時代及義大的跨年晚會，數十萬名民眾仍興致勃勃出席，熱情迎接二○一八。

強烈東北季風南下挾帶大量懸浮微粒影響，昨全台各地承受二○○六年以來最大一波境外移入霾害，高雄市昨晨開始已有測站陸續達到紅色警示。

霧霾籠罩西子灣 菊姊陪看天邊晚霞

歡送夕陽音樂會昨傍晚在西子灣觀景平台舉行，吸引大批民眾一邊聽著悠揚音符、一邊等候西灣夕陽，可惜昨霧霾稍重，西邊海平面上最終僅出現些許晚霞，市長陳菊扮演神秘嘉賓且全程陪伴民眾，驚喜的感覺彌補夕陽沒出現的缺憾。

陳菊說，今年是她執政最後一年，很多重大市政建設會快馬加鞭；總統蔡英文與行政院長賴清德非常努力推動改革，但改革路上必有很多考驗，過程中難免讓少數人權利受損害，卻對社會公平正義、對大多數國人很重要，她祈求二○一八、蔡總統對台灣的改革能非常順利。

夢時代人潮破50萬 義大火樹銀花近1小時

夢時代跨年晚會卡司堅強，天團八三夭開場、強勢復出的姐姐謝金燕壓軸，主持陣容更由綜藝天王胡瓜領軍，昨下午彩排時就吸引上萬觀眾先睹為快，晚間現場更是超過五十萬人潮。

陳菊在跨年倒數前現身，受到全場民眾熱情歡呼，她說，市府團隊將繼續努力，推動高雄升級和轉型，期盼未來每個人都能懷抱希望在高雄發展、也為高雄感到驕傲，大聲說出「這就是我們的高雄款！」

義大跨年雙煙火秀昨晚十一時十六分率先施放長達卅六分鐘的奇幻迎賓煙火秀暖場，午夜零時接著九九九秒藝術煙火，前後長達近一小時，現場超過十萬人；由於昨天空污籠罩台灣西半部，義大主辦單位強調，比照加州迪士尼樂園的煙火採購規範，無高鉀、無高氯等，降低硝鉀類的使用，兼顧美麗與環保。

因應霾害來襲，環保局於前日下午五點即通報廿大工廠及十六家汽電共生廠提前應變，興達電廠也於凌晨起降載，持續至少廿四小時。

另外，高雄港首度加入應變，全面要求進港船舶在離岸五浬內，需將重油切換為柴油、有岸電設施船舶須使用岸電，並持續要求公共工程工地、前五十大工地及八十七家認養洗掃街企業加強洗街灑水。