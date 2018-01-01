〈台北都會〉元旦看神將 靈安社七爺八爺今出巡

2018-01-01

〔記者蕭婷方／台北報導〕元旦升旗典禮看膩了？不妨隨神將出巡，一睹無形文化資產。台北稻江靈安社傳承北管、神將陣頭文化，每年元旦都會自軒社將謝范二將軍請至爐主家，進行排場、扮三仙與鬧廳等儀式，全程皆以北管進行，今天上午十一點由台北靈安社出發，預計下午三點至今年爐主︱位於延平北路五段葫蘆堵的「海光宮」，邀民眾一睹無形文化資產風華。

靈安社位於大同區歸綏街，是台灣歷史最悠久的北管軒社之一，更是台北市現存歷史最悠久的北管子弟團體，至今已有一四七年歷史，現已登錄台北市無形文化資產；供奉謝范二將軍為北台灣開光最久的神將，不僅造型獨特，出陣儀式、配戴物件與藝員衣著等，均具典範性效用。由於不常參與其他宮廟的遶境活動，民眾想要一睹軒社風采，得等待每年元旦及農曆五月十三日城隍廟遶境時。

靈安社總幹事吳柏勳說，靈安社自西元一八七一年起擔任霞海城隍廟輿前開路壓陣北管社，由於經營軒社需要經費，多年來由爐主貢獻、向外募集香油錢，每年十二月社慶時就由上一任爐主擲筊選出下一年度爐主，供奉的二位將軍就會在隔年元旦自軒社出發，至當年爐主家過香爐後，返回霞海城隍廟。

吳柏勳說，軒社至爐主家會有排場（固定場地演奏或唱曲）、扮三仙（扮演福、祿、壽三仙），最特別的是「鬧廳」，為北管傳統的重金屬樂，有打擊樂、嗩吶等，起鼓時也特別熱鬧，有保平安之意；今年預計下午三點至四點抵達位在台北葫蘆堵的海光宮。