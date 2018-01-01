〈台北都會〉北市空污橘色警戒 預估影響至今早

2018-01-01

〔記者周彥妤／台北報導〕二○一七年最後一天，台北天空霧濛濛直至晚間，台北市環保局指出，受冷氣團夾帶中國沿岸境外污染物影響，去年十二月卅一日中午北市空品監測站陸續達對敏感族群不健康的橘色警戒，預估此波境外污染將持續影響至今天早上。記者昨實地走訪北市商圈夜市，發現戴口罩的民眾也明顯增加。

環保局指出，依環保署空品預報顯示，受冷氣團夾帶中國沿岸境外污染物影響，昨日早上六時左右，開始影響台灣北部空氣品質，富貴角測站PM2.5濃度從每立方公尺十八微克，到了九時上升至每立方公尺九十二微克，隨後將逐步由北至南傳送。昨日中午北市空品監測站，陸續達對敏感族群不健康的橘色警戒，預估此波境外污染將持續影響至一日早上。

機車騎士簡小姐說，出門就發現空氣很差，能見度很低，騎車近四十分鐘，戴了口罩，安全帽的護目鏡也拉下來，眼睛還是很酸澀，喉嚨、鼻子也很不舒服。赴信義區跨年的李先生說，空氣真的很不好，走在路上，肉眼可見一片霧濛濛，喉嚨也很不舒服，會忍不住咳嗽，買了口罩因應。

環保局表示，昨上午九時已進駐環保局防制指揮中心，於環保局官網發布最新消息，提醒民眾注意；並加強土資場及營建工地洗掃、灑水等抑制揚塵措施。此外，高污染車輛攔查數增為兩倍，以延緩或減輕境外污染來襲與本土污染結合空品不良現象，並降低其可能對民眾造成的健康影響。環保署也協調台電公司，對協和及林口電廠進行降載，台電公司已於昨天凌晨零時至七時降載一二五○ＭＷ（即一二五萬瓩）。