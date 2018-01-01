〈台北都會〉北市跨年捷運運量減7.5萬人次 環境清潔還可以

2018-01-01

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、周彥妤／台北報導〕昨天台北空污霧濛濛，北市府「二○一八台北最High新年城」昨晚七時登場，根據台北捷運公司跨年運量報告，截至晚間十二時，捷運全線總運量二一九．四萬人次，較二○一六年同期二二六．九萬人次，減少約七．五萬人次，分析人數減少主因是週日平均運量較週六少。但根據記者目測，市府前仁愛路雖然人滿為患，一路塞到台北市議會前，但兩側市府廣場及市府路上的人數，並無過去跨年擁擠，與去年盛況大不相同。

動員近兩千人撿拾垃圾

昨晚跨年夜，民眾湧入市府廣場參加跨年晚會，台北市環保局也動員近兩千名清潔隊員與環保志工，並於周邊設置六十六組垃圾桶，方便民眾丟垃圾，截至昨晚十一時，民眾守規矩丟垃圾，垃圾桶旁也有清潔人員指示協助，不時也有環保志工穿梭人群，撿拾地面垃圾，環境清潔秩序大體而言還算理想。

台北一○一煙火每年吸引大批民眾，但昨天跨年空污一度嚴重，達到橘警程度，幸好晚間轉為普通，台北一○一發言人劉家豪也信心滿滿的表示，跨年煙火很亮，不會影響。昨晚台北一○一斥資六千萬創新高，打造史上最長六分鐘煙火「幸福共好Happy Together」，架設LED燈網，並搭配動畫和煙火共同展演。

市長柯文哲今年特地安排由市府吉祥物「熊讚」以魔術棒「變出來」，揭開布幕瞬間，柯文哲、市長夫人陳佩琪乘坐重機出現舞台上，不過有民眾吐槽「一點都沒有魔術感」。

一○一煙火表現 民眾喊失望

在歌手張惠妹吟唱原民曲調的巨大投影中，燦爛明亮的光束穿透天際，台北一○一化身絢爛光柱，現場民眾反應卻相當冷淡。民眾鍾先生直言「沒有驚訝、沒有感動」，劉姓民眾則不滿的說「爛死了，拜託不要再辦跨年晚會了！」每年必定欣賞跨年煙火的薛小姐更說，今年從節目到煙火都令人失望。