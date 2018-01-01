〈台北都會〉新北今年便民新制 24項陸續上路

2018-01-01

免費WiFi 完全不限設

〔記者陳心瑜／新北報導〕今天是二○一八年的第一天，新北市政府有廿四項新的便民服務、十二項行政措施調整，從元旦起或今年上半年實施。其中，推出「New Taipei WiFi」免輸入帳號、密碼即可免費上網；民眾透過「我的新北市APP」出示新北卡，可免費進入六個博物館；另外，低收、中低收入戶最低生活費調高，申請資格放寬等。

市府公布元旦起上路的廿四項便民服務，「New Taipei WiFi」採免輸入帳號、密碼就能免費上網，不限制時間和流量，最受手機控注目；透過「我的新北市APP」出示新北虛擬卡，可享新北市六個博物館免費入場；六十五歲以上市民在公益時段可免費使用運動中心游泳池及體適能中心。

推行動支付 繳錢更便捷

此外，市民可利用「我的新北市APP」行動支付，繳納市有財產租金及使用補償金；在監理機關臨櫃辦理查欠補單後，可持信用卡繳稅。

在行政措施調整部分，中低收入戶最低生活費認定標準由兩萬五百五十元調高到兩萬一千五百七十七元；職場學習再適應薪資補助配合每小時基本工資調高為一百四十元，調整為兩萬兩千元；中低收入戶申請幸福創業微利貸款審核標準，提高至兩萬兩千元。

在捕蜂、捉蛇不再由消防處理，回歸動物保護防疫處負責；高中（含）以下學校禁用電子煙，違反者須接受三小時戒菸輔導教育課程並移送衛生局查處。

12歲以下學童 搭捷運將享半價

另有部分行政措施較晚上路，三月一日起，新北市的長者經醫療院所評估為「衰弱前期」或「衰弱」，免費發放運動手環，搭配「新北動健康APP」掌握健康狀態；四月一日起，持有身心障礙手冊或低收入證明民眾，免費申請、換發或補發新北街頭藝人證；金山地區新增公共自行車租賃站，六月完成全市五百站設置；六至十二歲設籍新北市兒童搭乘捷運享五折優惠，在二○一八年上半年實施。

市府研考會表示，各項便民服務措施、行政措施調整細節，可上市府網站或電洽1999專線查詢。