〈北部〉彩繪生命樹 花蓮平森園區添繽紛

2018-01-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕元旦連假花蓮湧進大量遊客，位於光復鄉的平地森林園區昨天舉辦彩繪生命寶樹活動，遊客拿起油漆刷、畫筆彩繪漂流木，新春景觀花海也綻放迎賓；而富里鄉農會除了推出農村景觀花海，也從即日起每週六、日舉辦農民市集，一直持續到農曆春節。

連續三天假期，林務局花蓮林管處在跨年前二天舉辦「生命寶樹彩繪」，連續共舉辦四場，昨上午場雖然下起陣雨，但報名的大小朋友不減興致，雖然天氣時陰時雨，大家還是穿雨衣在細雨中作畫！

彩繪活動以「平地森林有腳印」為題，由花蓮縣環頸雉的家永續發展協會承辦，在漂流木「生命寶樹」上彩繪各種野生動物主題，有樹蛙、盤古蟾蜍、山豬、野化水牛，還有鳥類、山羌、鼬獾等動物及腳印，完成彩繪的遊客還可換到一張自行車體驗券。

林務局表示，平森園區的新春花海即日起開放、吸引遊客賞花，其中「主題花卉區」有秋海棠、非洲鳳仙、百日草、三色堇等四季草花栽種成幾何圖案；至於外圍的粗放花海區則栽種油菜花，目前才剛剛發芽，預計今年農曆年假期盛開，

富里鄉農會則在羅山打造農村景觀花田，主題花海因為剛種不久，尚未盛開，也是預計農曆年是盛花期，而花海區也以回收的粗糠、二期稻作收割後的稻草，打造農村地景雕塑，賞花步道也以富里鄉的紅磚鋪成。

富里鄉農會表示，本週起每週末舉辦「富麗富里農民市集」，從縱谷有機咖啡、當歸葉茶包、手工薑茶、油菊茶、富里天主堂綠生農場的有機農特產品、還安排街頭藝人表演，熱鬧非凡，週末農民市集將一直持續到農曆春節，歡迎遊客賞花、支持在地小農。