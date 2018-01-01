〈北部〉《跨年》花蓮大玩AR互動 掃一下一起搖擺

2018-01-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮跨年晚會「太平洋觀光節」昨晚在長達二百四十秒的煙火秀中跨年一起迎接新的一年，花蓮縣政府也一連兩天邀請黃明志、戴愛玲、林隆璇、江美琪、陳芳語、林凡、YOYO巨星陪伴民眾跨年，昨晚由陳芳語、林隆璇擔任最後壓軸，縣長傅崐萁也用AR（擴增實境Augmented Reality）與觀眾互動，道賀新年快樂。

紅面鴨也來了 手機也看得到

除了邀請二十組歌手齊聚花蓮，一連飆唱兩天，昨晚現場更邀請神秘嘉賓，由擴增實境AR虛擬出來的花蓮縣吉祥物「紅面鴨」一起倒數跨年，在舞台上與縣長傅崐萁、還有台下的觀眾互動，觀眾除從舞台上的大螢幕看到紅面鴉，也可透過自己的手機掃描看到。縣府觀光處代理處長彭偉族說，這次花蓮首次將AR技術展現在跨年晚會上，擴增實境是透過攝影機影像的位置及角度精算並加上圖像分析技術，讓螢幕上的虛擬世界能夠與現實世界場景進行結合與互動的技術。

歌舞伴著夜市香味 雙重享受

傅崐萁說，太平洋觀光節已邁入第十年，全台最大格局的東大門夜市飄來陣陣香味的當下，一同聆聽眾多歌手演唱，告別了紛紛擾擾的一年，新的一年是新思維新時代的開始，除了跨年演唱會，今天元旦升旗典禮有空軍F-16戰機衝場，歡迎全國鄉親隨時到花蓮走走，感受花蓮之美。

縣府今年特別邀請在校園及網路都非常知名的歌手陪民眾一起跨年，昨晚先由小朋友最歡迎的YOYO家族開場，還有包括「愛你AINI」原唱陳芳語、王宏恩、陳思函、有感覺樂團、邱鋒澤、吉那罐子、黃昺翔、林凡、謝震廷、江美琪、胡宇威等歌星，跨年後由林隆璇以「白天不懂夜的黑」等膾炙人口的歌帶著大家迎接新年。