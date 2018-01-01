〈北部〉宜市、羅東跨年拚場 摸彩掀高潮

2018-01-01

〔記者江志雄、簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市、羅東鎮昨晚同步舉辦跨年晚會拚場較勁，接近午夜時刻，眾人一起倒數計時，喜迎二○一八。

宜市歡唱5小時 星光閃閃拚卡司

宜蘭市公所在蘭城新月廣場舉行「宜蘭熊讚跨年晚會」，晚上七點晚會開幕，主持人女模成語蕎、派對魔人陳建男開場秀，便炒熱氣氛，演出卡司陣容，從嘻哈歌手到創作才子，曲風相當多元，阿達、林芯儀、四葉草、Kimberley陳芳語、韋禮安、袁詠琳、馬來西亞創作鬼才黃明志接力演出。

歌手在台上賣力演唱，台下粉絲跟著手舞足蹈，嗨翻宜蘭跨年夜，倒數計時重頭戲，宜蘭市長江聰淵偕同演唱嘉賓上台，喊出「五、四、三、二、一」，時間邁入二○一八後，會場施放三分鐘煙火，點亮宜蘭夜空。

羅東摸彩 壓軸最大獎值62萬名車

羅東跨年晚會在羅東中山公園熱情引爆，由「超級模王」大愷、伊林名模李懿搭檔主持，藝人李吳兄弟、進辣寶貝、愷樂、陳勢安、SPEXIAL、妮可醬樂團、盧瑮莉、派偉俊、艾怡良、黃鴻升、朱俐靜陸續登台，會場愈晚人愈多。

羅東鎮公所準備九個超級好禮，包括價值六十二萬元的日本進口鈴木汽車IGNIS、電視機、冰箱、洗衣機、掃地機器人、除濕機、喜互惠超市萬元禮券三包（每包一萬元），晚間八點及九點，各抽出一組三位數字幸運號碼，現場來賓身分證字號末三碼與幸運號碼相同，便成為入圍者。

十點多辦理PK大賽，透過摸彩球方式，從入圍者中抽出九人進入決賽，再產生各項大獎得主；晚間十一點五十九分，羅東鎮長林姿妙帶領大家倒數計時，跨年之後，施放繽紛煙火，朱俐靜接著上場壓軸，用動人嗓音為晚會劃下句點。