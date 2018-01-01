〈北部〉竹市人安辦尾牙宴 募款僅3成

2018-01-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕每年歲末社福團體為照顧低收入戶、街友及單親弱勢家庭，都會舉辦募款活動，隨著大環境改變，社福團體募款不像往年容易，其中新竹地區人安基金會為籌辦歲末尾牙宴，需一百廿萬元，至今才募得廿五萬元，天主教仁愛社會福利基金會年度所需運作經費也不足，幸應用材料公司及美國高通公司協助，才勉強獲得少許補助。

竹市人安基金會表示，二月將辦理的尾牙宴募款不理想，比往年更嚴重，鄭皇上公益手做甜點料理家族的粉絲團家族社長鄭宇軒，號召成員和連鎖餐廳行政副主廚為公益獻手藝宴請寒士，希望藉由暖心的公益活動，呼籲社會大眾發揮愛心，支持「寒士吃飽30」愛心尾牙。

人安基金會站長林俊智呼籲各界支持二月四日辦理寒士尾牙新竹場的活動，當天將會宴請寒士、街友、社會邊緣人、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭參與，預計席開一百廿桌，目前募集經費僅達三成，期盼企業認桌，愛心專線：03-527-8767林站長。劃撥帳號：19890201，戶名：人安基金會。

此外，天主教仁愛社會福利基金會今年籌募資源困難，於是向台灣應用材料公司申請經費補助，也獲愛心贊助七十六萬元，補助教學活動、教材教具、伙食費等，將做為附設晨曦發展中心一百四十三名成人智能障礙者，透過多元學習活動，提升各項能力，減輕家庭長期照護壓力，達到生活自立和融入社會生活。