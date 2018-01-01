〈北部〉當心動物 苗縣設告示牌提醒

2018-01-01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣境內為保育類動物石虎及穿山甲聚集地，但去年仍不幸傳出八起石虎遭撞死的路殺案例，經縣議員胡忠勇提議，苗栗縣政府農業處於苗廿八之一鄉道及伯公坑道增設四面告示牌，牌面以穿山甲、蛇及石虎圖像為設計，加註「當心動物，減速慢行」標語，提醒用路人行經此路段時能多加注意，避免再釀憾事。

縣議員胡忠勇表示，目前全國石虎僅存不到五百隻，其中有六成分布在苗栗縣低海拔丘陵地或平地交接處，但去年全台十三起石虎路殺事故中，苗栗就有八起。

曾發生石虎路殺路段為一四○號縣道三義至卓蘭段的火炎山隧道口、一二八號縣道西湖往通霄路段及苗四十八、苗二十九、苗廿八、苗廿八之一鄉道等路段。

有公民團體反映，苗縣府以石虎作為意象設計苗縣吉祥物貓裏喵，但在這幾處常發生石虎路殺的路段，卻未見苗縣府有任何積極改善作為，放任石虎自生自滅，格外諷刺。

胡忠勇去年六月時於八甲山區解救一隻受困穿山甲，另該地區於去年十一月時也傳出一起石虎遭路殺，因此在胡忠勇提議下，苗縣府農業處於苗廿八之一鄉道及伯公坑道增設四面告示牌，牌面以當地常見野生動物穿山甲、蛇及石虎圖像為設計，下方加註「當心動物，減速慢行」標語，提醒用路人注意。