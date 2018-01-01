〈北部〉微笑單車遊風城 站點串聯景點

2018-01-01

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市YouBike站點從前年五月底啟用後，已設有四十五站、一千一百廿五輛微笑單車，使用情形到昨天已有超過一百七十三萬人次，是市民及外地遊客暢遊竹市的代步首選，市府交通處也在文化局新設站點，同時市府站和火車站前站也都恢復營運，未來YouBike站點將串聯城市綠帶、水景、藝文亮點和生態景觀，成為市民城市微旅行的重要交通工具。

市府交通處表示，依據一年半來的統計及使用習慣，新竹市YouBike次，假日使用是平常的兩倍，高機動性和低費率的特性，是不少遊客走訪竹市熱門首選，近期又在文化局新設站點，市府站也恢復營運，未來還可結合十八尖山等熱門站點，串聯景點與人潮，民眾只要騎YouBike，就可騎到哪、玩到哪，暢遊新竹市。

市長林智堅說，日前文化局的綠廊街角、水景廣場完工啟用後，也增設YouBike，透過無障礙設施和步行環境，結合動態水景廣場與戶外藝文展演，搭配便利的YouBike運輸，文化綠廊將成為不同世代共享的假日好去處。

此外原位在市府旁的市府站，先前因工程需要暫停營運，近日已恢復營運，未來喜歡藝文活動的民眾，可騎微笑單車從火車站前出發，然後騎單車串聯到市府站、演藝廳、241藝術空間、美術館、影博館等藝文景點，走訪舊城區的古蹟景點，探索竹市深厚的人文。

此外，若喜歡運動的民眾，也可騎微笑單車前往十八尖山、青草湖或到南寮海邊等遊憩熱門景點，想到哪就騎到哪，騎單車即可無縫暢遊竹市，體驗無碳的城市微旅行。

市府交通處長倪茂榮說，新竹市雖小卻擁有深厚文化底蘊，舊城區周邊有多處古蹟景點，不管山或海都有自然景觀，且可依喜好騎往不同景點，邀請市民或遊客元旦假期來騎YouBike，用單車體驗豐富多元並兼具人文的竹塹城。