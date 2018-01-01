〈北部〉協拍中心成果豐 「黃金兄弟」也來取景

2018-01-01

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市有閩南、客家與眷村等多元族群文化，經常吸引劇組前來拍攝，桃園市文化基金會去年五月承接「桃園市協助影視拍攝與發展中心」業務以來，已促成四十件劇組拍攝，農曆春節即將上檔，由鄭伊健、陳小春主演的香港賀歲片「黃金兄弟」也來取景，成果豐碩。市府即日起至一月卅日在土地公文化館舉辦成果展，展示相關劇照、文字紀錄及佈景等。

桃園協拍中心主任邱垂建表示，許多劇組要到如古蹟、警局等公部門管轄區域取景時，經常會因為程序、溝通上的困難而無法順利拍攝，協拍中心就是居中協調的橋樑，讓劇組能完成拍攝，幫助促進地方觀光發展。例如，「黃金兄弟」就是到國家級古蹟「桃園忠烈祠」拍攝祭典橋段。

他說，去年五月文基會承接業務以來，協拍中心已受理八十組影視製作團隊的申請、四百多件服務案件，成功媒合了四十件拍攝團隊來桃園取景，其中最熱門的是龜山區憲光二村與中壢區馬祖新村，二處濃厚的特色文化備受青睞。

市長鄭文燦昨天出席成果展開幕時說，桃園鄰近台北、桃園國際機場，不論是族群或自然生態都有多元魅力，深具發展為影視基地的潛力，近年也累積越來越多適合拍攝的景點，如龜山憲光二村、中壢馬祖新村等，都是舊眷村改建而成的文創園區。市府歡迎有志影像創作的團隊到桃園拍攝，將傾囊相助，讓更多人看見桃園的魅力。