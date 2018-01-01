〈北部〉身障停車銷單服務 13區公所上路

2018-01-01

〔記者陳昀／桃園報導〕為避免身心障礙者專用停車格被佔用，市府去年六月起對身障車格開單收費，並提供身障者四小時優惠，但身障者若要銷單，只能到九個委外廠商的服務據點辦理，交通局為此安排專人進駐十三區公所提供銷單服務，今天上路。

市府交通局停車管理工程科科長魏光譽指出，過去身障專用停車格不收費，造成身障車格周轉率低，屢屢有身障者陳情沒「格」可停，因此於去年六月起實施身障車格收費，身障者優惠時間也從三小時延長為四小時，且不限定「身障車格」，停一般車格也能享優惠。

魏光譽表示，雖然尚未對周轉率的改善進行量化統計，但近期身障者已鮮少陳情車格不足，且在路邊觀察，身障車格空位也變多，顯然能真正提供給身障民眾使用。

交通局長劉慶豐表示，若身障者在汽車擋風玻璃明顯處放置「身障者專用車位識別證」，路邊停車開單員就會直接開立「優惠四小時」的繳費通知單，若未擺放，或識別證無法辨識，就須另跑一趟銷單。

劉慶豐指出，此前僅有市府一樓的路邊停車服務中心，以及九個行政區的委外開單廠商服務據點（不含復興、觀音、新屋、大園）可銷單，考量服務據點不夠普及，從今天起開放十三區公所也能銷單。

交通局提醒民眾，銷單優惠需由身障者或陪同家屬在停車日起七天內，持身障手冊、駕照、行照到指定處辦理，停車四小時優惠限於同一日、同一收費路段，身障者停放「身心障礙者專用停車位」與「一般停車位」，都有優惠。