〈中部〉在外行醫30載 陳泰昌返鄉續救人

2018-01-01

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕霧峰「土生土長」的陳泰昌，卅多年前醫學院畢業後，先後在長庚醫院、北港媽祖醫院、台大新竹分院服務，在放棄辛苦建立的事業基礎和鄉情召喚拉鋸下，上月以「迫不及待」心情返鄉服務，接任亞大醫院婦科主任，希望以多年來累積的經驗和所學，服務霧峰的民眾，為提升故鄉的醫療水準奉獻心力。

上個月剛接任亞大醫院婦科主任的陳泰昌，國小念霧峰國小，國中讀霧峰國中，是土生土長的霧峰人，不過，卅多年前中國醫藥學院醫學系畢業後，開始長時間在外行醫服務，成為休息時才有機會返鄉的遊子。

陳泰昌說，畢業後先到長庚醫院服務，民國八十年轉任中國醫藥大學北港媽祖醫院，民國九十四年又到台大醫院新竹分院（前署立新竹醫院）擔任婦科主任，一轉眼到新竹行醫已經十二年。

陳泰昌表示，要放棄已熟悉且有一定基礎的地方，心中確實有掙扎，但因母親已八十三歲，加上長年在外跟家人相處的時間不長，幾經思考，最後決定返鄉服務，坦言母親和太太對於自己能回到霧峰行醫都感到高興。

陳泰昌笑稱現在只要走三條街就到醫院「真的很近」，很開心自己能在「武功」已練到一個程度時，返鄉服務鄉親，為提升霧峰的醫療水準奉獻小小的心力。

陳泰昌說，婦科、產科是自己的專業，他以多年經驗舉例，過去子宮肌瘤手術大都要切除子宮，不過，他使用的腹腔鏡顯微手術，能做到只切除肌瘤，卻完整保留子宮的地步，希望將多年所學服務霧峰鄉親。